Libertadores: Cheio de “Made In Cotia”, São Paulo inscreve 50 jogadores na competição continental | Copa Libertadores

Neste domingo (18), o São Paulo divulgou a lista dos atletas que irão disputar a Copa Libertadores. Com jogadores que ficaram de fora da primeira fase do Paulistão, como William e Orejuela, e muitas novidades, 50 jogadores vão em busca do tetra campeonato do Tricolor na competição continental.

A relação dos 50 jogadores incritos para a disputa da Libertadores tem surpresas, novidades e muitos atletas “Made In Cotia”. A lista inclui jogadores que ficaram fora da lista do Paulista, como o lateral Orejuela, e os meias William, Shaylon e Everton Felipe. A novidade fica por conta justamente de Everton Felipe, que teve seu nome muitas vezes vetilado para deixar o Tricolor, quando retornou de empréstimo.

São Paulo em sorteio da Libertadores. (Foto: Getty Images)



A extensa lista de inscritos da Libertadores é consequência ainda da pandemia de Covid-19. Até o ano passado, cada clube poderia inscrever apenas 30 atletas, porém, a Conmebol liberou a inscrição de mais 20 jogadores.

O São Paulo estreia no torneio continental na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, no Peru. O grupo tricolor ainda tem o Rentistas, do Uruguai, e o Racing, da Argentina.

Jogadores do São Paulo, no Allianz Parque. (Foto: Divulgação)



Veja a lista completa:

1-Volpi

2-Igor Vinícius

3-Bruno Alves

4-Diego Costa

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Rojas

8-Benitez

9-Pablo

10-Daniel Alves

11-Luciano

12-Vitor Bueno

13-Luan

14-Liziero

15-Hernanes

16-Léo

17-William

18-Lucas Perri

19-Shaylon

20-Orejuela

21-Gabriel Sara

22-Miranda

23-Eder

24-Arthur Gazze

25-Rodrigo Nestor

26-Igor Gomes

27-Galeano

28-Bruno Rodrigues

29-João Adriano

30-Everton Felipe

31-Juan

32-Rodrigo

33-Young

34-Welington

35-Beraldo

36-Patryck

37-Talles Costa

38-Paulinho

39-Vitinho

40-Thiago Couto

41-Luizão

42-Anilson

43-Walce

44-Caíque

45-Nathan

46-Palmberg

47-Marquinhos

48-Pedrinho

49-Gabriel Falcão

50-Caio Felipe