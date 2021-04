Libertadores: Em sua estreia na Libertadores, Fluminense empata com o River Plate em 1 x 1; veja como foi a partida

Nesta quinta-feira (22), o Fluminense voltou a disputar uma partida de Copa Libertadores depois de oito anos. A estreia não foi como o técnico Roger Machado e os torcedores esperavam, após sair perdendo, pelo menos saíram com o empate em 1 x 1, no Maracanã.

Quem abriu o placar no Maracanã foi o time argentino. Logo aos 10 minutos, Borré recebe a bola na linha de fundo e o goleiro Marcos Felipe faz um pênalti bobo. Montriel vai para a cobrança e faz 1 x 0 para o River Plate. A partida vai para o segundo tempo com os hermanos na frente do placar.

No segundo tempo, o Flu conseguiu igualar o placar com o atacante Fred. Após um ótimo contra-ataque, com dois jogadores do clube carioca contra três do River Plate, o atacante toca para Cazares e recebe de volta e faz um belo chute de primeira, que toca na trave antes de ir para dentro do gol. Placar no Maracanã, 1 x 1.