Libertadores: Equatorianos reagem à eliminação do Grêmio e chamam Del Valle de ‘mata-gigantes’: ‘Outro que sucumbe’

A imprensa equatoriana ficou eufórica com a vitória por 2 a 1 do Independiente Del Valle sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, que classificou o time de Quito para a fase de grupos da Conmebol Libertadores.

O site futbolecuador.com destacou a grande fase da equipe do Del Valle nos últimos anos e brincou com a fama de “matador de gigantes” que o time foi conquistando ao longo das temporadas em competições sul-americanas.

“O Grêmio foi outro gigante que sucumbiu nas mãos do Independiente!”, destacou.

Vale lembrar que, recentemente, o Del Valle goleou o Flamengo na Libertadores e também eliminou o Corinthians da Copa Sul-Americana, só para citar alguns exemplos.

O El Comercio, jornal mais importante do Equador, deu grande destaque ao resultado do clube de Quito.

“O Grêmio sucumbiu contra o ‘mata-gigantes’ da América do Sul. Assim como no jogo da ida, os brasileiros viveram uma história repetida contra o Independiente”, escreveu.

