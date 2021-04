Libertadores: Fred comenta definição dos grupos no torneio: “Agora é guerra”

O atacante do Fluminense Fred deu sua opinião sobre a definição dos grupos da Libertadores da América 2021. Segundo o jogador, o elenco está focado nos futuros adversários, e agora será transmitido uma mentalidade vencedora.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Flu, Fred disse: “Com a força de vocês, do trabalho e do grupo, chegamos. Estamos com a mesma confiança e o mesmo empenho. Agora é guerra. Começou a Liberta para a gente com essa cabeça nesses adversários. Vamos dar a vida para dar muita alegria para vocês”.









O time de Fred está no Grupo D, e conta com os adversários Independiente Santa Fe, Bolívar e Argentinos Jrs. O primeiro jogo acontece no dia 27 de abril, e será fora de casa. Confira quando acontecerão as partidas do Fluminense na fase de grupos:

21/04 – Fluminense x River Plate

27/04 – Independiente Santa Fe x Fluminense

04/05 – Bolivar ou Argentinos Jrs. x Fluminense

11/05 – Fluminense x Independiente Santa Fe

18/05 – Fluminense x Bolívar ou Argentinos Jrs.

25/05 – River Plate x Fluminense

Além destes, o Fluminense espera o resultado do duelo entre o Junior Barranquilla, da Colômbia, e o Bolívar, da Bolívia. No jogo que aconteceu nesta quinta-feira (8), o Bolívar venceu por 2 a 1. O jogo de volta acontece na próxima quinta (15).