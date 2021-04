Libertadores | Grêmio deverá chegar na noite desta quarta-feira em Assunção, no Paraguai, para o jogo da Libertadores

O duelo entre Independiente del Valle x Grêmio, pela Copa Libertadores estava previsto para acontecer nesta quarta-feira (7), porém, por conta de casos de Covid-19 no elenco gremista, a Conmebol decidiu adiar o confronto e mudar o local da partida. Equatorianos e brasileiros irão se enfrentar na sexta-feira (9), às 19h15, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A delegação do Imortal deverá chegar no Paraguai na noite desta quarta-feira, segundo o site do Grêmio, com horário previsto às 22h30 (horário de Brasília). Os jogadores que estão com Covid-19, Paulo Victor e Vanderson, estão em isolamento no Equador e vão retornar para Porto Alegre em voo particular na quinta.

Renato Gaúcho também está com Covid-19 e não viajou com a delegação do Grêmio. (Foto: AGIF)



Por conta dos casos de Covid-19 no elenco, a delegação do Grêmio não pode sair do hotel na terça-feira para treinar. Ao ser barrada a diretoria gremista entrou em contato com a Conmebol e solicitou a mudança de data da partida que irá classificar o vencedor para a fase de grupos da Libertadores.