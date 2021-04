Libertadores | Independiente del Valle x Grêmio: veja escalações, desfalques e arbitragem para a partida desta noite

Independiente del Valle x Grêmio fazem o jogo da ida da terceira fase da Copa Libertadores da América nesta sexta-feira (9) às 19h15 no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai; Confira a seguir, os principais detalhes do jogo de logo mais que vale muito para ambas equipes.

Independiente del Valle e Grêmio começam nesta sexta-feira (9) a briga por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. O jogo será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, isso porque, os dois casos positivos para a Covid-19 no Grêmio, com Paulo Victor e Vanderson, fizeram o governo equatoriano impedir treino e jogo do clube brasileiro o páis. A Conmebol, então, adiou e transferiu o duelo.

Quem se classiicar, vai para o Grupo A, ao lado de Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitário, do Peru.

Independiente del Valle. (Foto: Getty Images)



O Independiente vem de um empate em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil no último sábado, pelo Campeonato Equatoriano. Já o Grêmio, chega confiante para a partida após vencer o Gre-Nal 430 por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho.

Diego Souza, do Grêmio. Foto: Getty Images)



Pováveis escalações:

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; José Hurtado, Richard Schunke, Willian Pacho e Beder Caicedo; Cristian Pellerano; Lorenzo Faravelli e Pedro Vite; Jacob Murillo, Brian Montenegro e Cristian Ortiz.

Grêmio: Brenno; Felipe (David Braz), Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan) e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza

Desfalques:

Independiente del Valle: Stiven Plaza (lesionado).

Grêmio: Geromel, Jean Pyerre e Diego Churín (se recuperam de lesões); Kannemann e Pepê (se recuperam fisicamente); Maicon (dores musculares); Paulo Victor e Vanderson (positivo para Covid-19); Victor Ferraz e Emanuel (sintomas, mas negativos para Covid-19); Rafinha e Thiago Santos (não estão inscritos nessa fase).

Arbitragem:

Árbitro: Nestor Pitana (Argentina).

Assistentes: Gabriel Chade (Argentina) e Maximiliano Del Yesso (Argentina).