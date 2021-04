Libertadores: Internacional vence a primeira na Libertadores ao bater o Deportivo Táchira por 4 x 0, no Beira-Rio

Na noite desta terça-feira (27), o Internacional se recuperou da derrota na estreia da Copa Libertadores ao golear, no Beira-Rio, o Deportivo Táchira por 4 x 0. Cuesta, Patrick e Thiago Galhardo deixaram o Colorado em vantagem logo no primeiro tempo. Yuri Alberto marcou na etapa final e fechou a goleada.

Com a grande vitória, o Colorado soma três pontos e empatou com Táchira e Always Ready, que ainda enfrenta o Olimpia em Assunção nesta quarta-feira (28). Por enquanto dorme na liderança do Grupo B por conta do saldo de gols.

Thiago Galhardo comemorando gol. (Foto: Getty Images)



Confira como foram os gols na vitória do Inter sobre o Deportivo Táchira: