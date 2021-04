Libertadores: Onde assistir os jogos da competição continental | Copa Libertadores 2021

Com transmissões ao vivo no SBT, Facebook, Conmebol TV e Fox Sports, saiba onde assistir aos jogos dos times brasileiros na atual edição da Copa Libertadores; competição continental começa nesta terça (20) com quatro brasileiros em campo. São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Santos. são os representantes brasileiros que vão em busca da Glória eterna.

Após ser divulgada a tabela dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2021, os responsáveis pelas transmissões da competição no Brasil publicaram os jogos que irão passar. O SBT terá 12 jogos, de ao menos seis equipes brasileiras, sendo Flamengo, Palmeiras e São Paulo os mais privilegiados na TV aberta — três cada. Veja a lista completa mais abaixo.

Os sete times brasileiros garantidos na fase de grupos terão ao menos uma partida de quinta-feira, com transmissão pelo Facebook. O Fluminense é o único que aparecerá duas vezes na rede social.

Já na TV fechada, o canal Fox Sports terá ao menos 14 partidas envolvendo equipes brasileiras nesta fase de grupos, incluindo quatro do Palmeiras e três do Flamengo. Já a Conmebol TV a princípio transmite 15 jogos de brasileiros. Ambas as contas aumentam caso Grêmio e Santos se classifiquem.

As transmissões dos jogos de brasileiros na fase de grupos:

SBT

20/abril, 21h30 – Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo

20/abril, 21h30 – Sporting Cristal (PER) x São Paulo

27/abril, 21h30 – Atlético-MG x América de Cali (COL)

27/abril, 21h30 – Palmeiras x Independiente del Valle (EQU)

4/maio, 21h30 – LDU (EQU) x Flamengo

4/maio, 21h30 – Defensa y Justicia (ARG) x Palmeiras

11/maio, 21h30 – Independiente del Valle (EQU) x Palmeiras

11/maio, 21h30 – Unión La Calera (CHI) x Flamengo

18/maio, 21h30 – São Paulo x Racing (ARG)

18/maio, 21h30 – Fluminense x Junior Barranquilla (COL)

25/maio, 21h30 – Atlético-MG x Dep. La Guaira (VEN)

25/maio, 21h30 – São Paulo x Sporting Cristal (PER)

Facebook

22/abril, 19h – Fluminense x River Plate (ARG)

29/abril, 21h – São Paulo x Rentistas (URU)

6/maio, 19h – Junior Barranquilla (COL) x Fluminense

13/maio, 21h – América de Cali (COL) x Atlético-MG

20/maio, 21h – Olimpia (PAR) x Internacional

27/maio, 19h – Palmeiras x Universitario (PER)

27/maio, 21h – Flamengo x Vélez Sarsfield (ARG)

Fox Sports

20/abril, 21h30 – Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo

21/abril, 21h – Universitario (PER) x Palmeiras

27/abril, 19h15 – Flamengo x Unión La Calera (CHI)

27/abril, 21h30 – Palmeiras x Independiente del Valle (EQU)

4/maio, 19h15 – Atlético-MG x Cerro Porteño (PAR)

4/maio, 21h30 – Defensa y Justicia (ARG) x Palmeiras

5/maio, 19h – Racing (ARG) x São Paulo

5/maio, 21h – Internacional x Olimpia (PAR)

11/maio, 21h30 – Independiente del Valle (EQU) x Palmeiras

12/maio, 19h – Rentistas (URU) x São Paulo

18/maio, 21h30 – Fluminense x Junior Barranquilla (COL)

19/maio, 21h – Flamengo x LDU (EQU)

25/maio, 19h15 – River Plate (ARG) x Fluminense

25/maio, 21h30 – Atlético-MG x Dep. La Guaira (VEN)

Conmebol TV

20/abril, 19h15 – Always Ready (BOL) x Internacional

20/abril, 21h30 – Sporting Cristal (PER) x São Paulo

21/abril, 19h – Dep. La Guaira (VEN) x Atlético-MG

27/abril, 19h15 – Internacional x Dep. Táchira (VEN)

27/abril, 21h30 – Atlético-MG x América de Cali (COL)

28/abril, 21h – Santa Fe (COL) x Fluminense

4/maio, 21h30 – LDU (EQU) x Flamengo

11/maio, 19h15 – Dep. Táchira (VEN) x Internacional

11/maio, 21h30 – Unión La Calera (CHI) x Flamengo

12/maio, 21h – Fluminense x Santa Fe (COL)

18/maio, 19h15 – Palmeiras x Defensa y Justicia (ARG)

18/maio, 21h30 – São Paulo x Racing (ARG)

19/maio, 21h – Cerro Porteño (PAR) x Atlético-MG

25/maio, 21h30 – São Paulo x Sporting Cristal (PER)

26/maio, 19h – Internacional x Always Ready (BOL)