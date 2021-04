Libertadores | Relacionados para Grêmio x Independiente del Valle

O Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle, fora de casa, na quarta-feira (7), pela terceira fase da Libertadores. A equipe tricolor já embarcou para Quito, no Equador e o principal desfalque do Imortal é Renato Gaúcho, que está com Covid-19 e não viajou com o elenco.

Outro que não estará à disposição do auxiliar Alexandre Mendes é Maicon. Kannemann foi liberado pelo departamento médico mas ainda segue em transição para o gramado e não também não está na lista dos relacionados, assim como Geromel, que mantém o tratamento de fisioterapia.

Renato Gaúcho é desfalque no Imortal por estar com Covid-19. (Foto: Getty Images)



O novo contratado do Imortal, Rafinha, ainda segue sem estrear pela equipe tricolor. O jogador não está inscrito na competição, e o clube só poderá contar com ele caso passe para a fase de grupos.

Grêmio em campo pela Libertadores. (Foto: Getty Images)



Veja os relacionados para o confronto contra o Independiente del Valle:

Goleiros: Brenno, Paulo Victor e Adriel.

Zagueiros: Rodrigues, Ruan, David Braz e Emanuel.

Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Cortez, Vanderson e Victor Ferraz.

Volantes: Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Fernando Henrique e Jhonata Varela.

Meias: Pinares e Bitello.

Atacantes: Diego Souza, Alisson, Ferreira, Léo Chú, Everton, Elias, Léo Pereira e Ricardinho.