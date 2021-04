Libertadores: Santos perde por 2 x 0 em casa para o Barcelona de Guayaquil em sua estreia na Libertadores; veja resumo da partida

A estreia do Peixe na Libertadores, na Vila Belmiro não foi como o técnico Ariel Holan e a torcida esperavam. Após um primeiro tempo com dificuldades de colocar seus ritmos de jogo, Santos e Barcelona de Guayaquil não saíram do empate em 0 x 0. Os dois gols da partida foram feitos na etapa final.

Logo aos sete minutos, Pará errou um passe no campo de defesa e Emmanuel Martínez que não tem nada a ver com isso invadiu a área, tocou para Garcés, que abriu o placar na Vila Belmiro. 1 x 0 para os visitantes.

Sem criação e com problemas na saída de bola, a noite não estava boa para a equipe santista, que levou o segundo gol aos 23 minutos. Pará, mais uma vez aparece como destaque negativo da equipe. Hoyos cruza, Garcés tenta finalizar mas a bola desvia no lateral e entra para o próprio gol. 2 x 0 para o Barcelona!