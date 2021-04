Libertadores: São Paulo vence por 3 x 0 o Sporting Cristal na estreia da Libertadores fora de casa; veja o resumo da partida

Sob o comando do técnico Hernán Crespo, o São Paulo joga bem fora de casa contra o Sporting Cristal e vence por 3 x 0 na estreia da Libertadores. O sgols saíram dos pés de Luan, Benítez e Eder. Contando com os jogos do Campeonato Paulista, o Tricolor já tem cinco vitórias seguidas.

O Tricolor não vencia como visitante na Libertadores desde 2015, quando bateu o Danubio, no Uruguai, por 2 a 1, em jogo pela fase de grupos. Desde então, foram oito derrotas e quatro empates como visitantes nas edições seguintes que disputou.

O São Paulo abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Benítez fez boa jogada, tocou para Reinaldo, que cruzou para a área. Ao afastar a defesa acabou deixando a bola sobrar para Luan, que chutou de primeira e deixou o Tricolor na frente. São Paulo 1 x 0. Aos 15 minutos da segunda etapa, Benítez, que foi um dos destaques da partida, recebeu a bola de Luan e chutou de fora da área fazendo um belo gol.

O terceiro gol veio aos 35 minutos do segundo tempo, Reinaldo fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Eder, que com categoria chutou para o gol para ampliar e fechar o placar para o Tricolor. São Paulo 3 x 0!