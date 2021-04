Libertadores: Verdão faz 5 x 0 no Independiente del Valle e vence a segunda na Libertadores; confira como foi a partida

Palmeiras joga bem, e faz um placar de campeão. No Allianz Parque, o Verdão goleia o Independiende del Valle por 5 a 0 na noite desta terça-feira (27), com gols de Rony (2), Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa balançaram as redes para a equipe comandada por Abel Ferreira.

A equipe palestrina segue 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias e lidera o Grupo A da competição continental com seis pontos. O Independiente del Valle tem apenas um por enquanto, que foi do empate com o Defensa y Justicia-ARG e Univeristario do Peru, ainda zerado.

Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Libertadores. (Foto: Getty Images)



O Verdão abriu o placar no primeiro tempo, com Rony que chute forte,seco, cruzado para abrir a goleada. Após erro na saída de bola equatoriana Patrick de Paula lançou para Luiz Adriano, fazer 2 a 0. No segundo tempo, a equipe brasileira ampliou ainda mais o placar, Patrick de Paula marcou o terceiro, Rony o quarto 4 e de cabeça Danilo Barbosa fechou o 5 a 0.

Confira os gols da grande vitória do Verdão nesta noite: