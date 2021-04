Libras: importância e breve panorama histórico

Ao contrário do que muitos pensam, o português não é a única língua utilizada no Brasil. A Libras (Língua Brasileira de Sinais) também faz parte do dia a dia de muitos cidadãos. Essa língua está presente na comunicação dos surdos e vem se desenvolvendo desde o século XIX.

Breve panorama histórico

A comunicação por meio da língua de sinais tem registros pré-históricos que remontam a época dos hominídeos. Na Grécia Antiga e em Roma, muitos acreditavam que a surdez era algum tipo de castigo dado pelos deuses e consideravam os surdos como sujeitos incapazes de aprender. Por isso, os surdos eram excluídos socialmente e ocupavam uma posição marginalizada. Por outro lado, algumas civilizações como Pérsia e Egito, por exemplo, acreditavam que os surdos eram abençoados e possuíam um canal de comunicação diretor como as divindades. Desse modo, esses sujeitos recebiam um tratamento respeitoso, mesmo que não tivessem nenhum tipo de instrução formal.

No Brasil, o surgimento da Libras e do projeto de educação de surdos se deu apenas durante o século XVIII, quando o então imperador D. Pedro II solicitou a vinda de um professor francês chamado Ernest Huet para chefiar essa iniciativa. Huet era surdo desde os seus 12 anos e teve um papel muito importante no cenário nacional. Ele fundou o Imperial Instituto dos Surdos Mudos em 1857, que existe até hoje e atualmente se chama Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).

Com a virada do século, houve uma conquista importante para a comunidade, principalmente após a Lei nº 40.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei reconheceu a Libras como meio de comunicação e determinou que o poder público deveria fornecer suporte para uso e difusão dessa língua em todo o território nacional.

Qual a importância da Libras?

A língua de sinais foi e continua sendo crucial para a inserção e para o desenvolvimento dos indivíduos surdos na sociedade pois permite a atuação e comunicação na esfera pública e garante a cidadania dessas pessoas. Além disso, a Libras representa ainda a cultura de todo um grupo de pessoas e é símbolo da luta dos surdos pela sua cultura e inserção nos espaços.

No entanto, o caminho é longo e muito ainda precisa ser feito. As políticas e investimentos públicos direcionados a essa área foram sendo profundamente negligenciados ao longo dos anos e isso afeta diretamente a vida da comunidade surda no Brasil.

E aí? Gostou do texto? Deixe aqui o seu comentário!

Leia também Raquel de Queiroz: trajetória, principais obras e características.