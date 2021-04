Líder, Caio mira em ‘centrão’ e aposta na saída de Gilberto do BBB21 · .

Líder desta semana no BBB21, Caio Afiune pretende mirar no “centrão” para indicar um brother ao paredão. Em conversa com Arthur Picoli, o fazendeiro apostou na saída de Gilberto Nogueira de uma berlinda contra o crossfiteiro e Fiuk. “Pelo susto que o Gil passou naquelas semanas, tem uma chance dele sair”, disse o goiano.

No quarto do Líder, Caio especulou sobre sua indicação com Arthur e Gilberto, insinuando que mandará uma das pessoas que estão “em cima do muro”, mas que votariam nele. Entre as possibilidades estão Camilla de Lucas, João Luiz Pedrosa, Viih Tube e Thaís Braz. Fiuk já está emparedado por causa de uma dinâmica na Prova do Líder.

“Eu só não [sou voto] deles porque sou líder. A dinâmica tem que mudar. O lado de lá tem que começar a ir [para o paredão] também, cara. Não é que eu estou desejando mal para eles, não. Está ficando sem graça. Quer dizer, vai ficar mais ainda”, explicou o amigo de Rodolffo Matthaus.

“Precisa se expor aqui dentro”, opinou Arthur. “Ah, já me expus tanto aqui dentro. Sou a exposição. Meu nome é exposição”, comentou o pernambucano. “Mas eles não”, encerrou o instrutor de Crossfit.

Após o doutorando em Economia deixar o quarto, Afiune especulou sobre o próximo paredão. “Se for você, Gil e Fiuk. Fiuk está de qualquer jeito, né. Eu não sei, não. Estou bem desconfiado. Pelo susto que o Gil passou naquelas semanas, tem uma chance dele sair. Pelo o que ele falou”, opinou o fazendeiro. “Será?”, questionou o crossfiteiro. “Ele se assustou muito quando a Sarah saiu”, afirmou o goiano.

