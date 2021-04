É quarta-feira, é Reta Final, é top 5, é BBB21! E hoje é dia de festa e para os brothers é a hora de entrar no clima. A Líder Juliette saí do Quarto Cordel e encontra Gilberto, que vibra: “Comes e bebes”. A sister chega a confundir a direção da despensa, mas logo abre a porta do espaço e pega o carrinho com salgadinhos e bebidas. O doutorando em Economia percebe a expressão da confinada e brinca: “Juliette acordadíssima”.