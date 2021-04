Após Camilla de Lucas descobrir que o Anjo é autoimune e, com isso, não poder receber votos dos outros confinados durante a formação do 12º Paredão do BBB21, a Líder Viih Tube precisa indicar quem ela quer na berlinda. Primeiro, a sister escolheu Fiuk. Depois, conforme a dinâmica desta semana, a youtuber indicou Gilberto, que estava no Castigo do Monstro da semana.