Liga da Justiça de Zack Snyder: mais de 60% não assistiram até o fim

Lançado mundialmente em 18 março, o filme Liga da Justiça de Zack Snyder comprovou sua fama de um dos lançamentos mais esperados do ano, chegando a 1,8 milhões de lares americanos, de acordo com o app agregador de audiência Samba TV. Porém, esta empresa assegura que apenas 36% dessas pessoas conseguiram assistir ao filme até o final.

Para o Samba, o número real de domicílios que deram conta de assistir a todos os 242 minutos do filme foi de apenas 800 mil. Apesar de não serem números oficiais (pois não divulgados pelo HBO Max), os números do app de recomendação traçam um quadro questionável.

Existem aí várias interpretações possíveis: pode ser que muita gente tenha sintonizado apenas para ver do que se tratava todo o alarde em torno do filme, sem ter a intenção de assisti-lo todo; outros podem ter dado uma pausa, para retornar mais tarde; e há os que simplesmente podem ter desistido de assistir ao filme inteiro.

Poderá rolar um SnyderVerse na DC?

Mesmo que os telespectadores não tenham ficado sentados até o final do filme, a revista Forbes calculou que Liga da Justiça de Zack Snider foi um investimento bem sucedido. Com 1,48 milhão de novos downloads da HBO Max, e assumindo que todos os novos assinantes continuem pagando a mensalidade de US$ 14,99 (R$ 86), isso representa US$ 22,2 milhões, o equivalente a R$ 126,7 milhões por mês.

Dessa forma, o investimento de US$ 70 milhões (R$ 400 milhões) para que Zack Snyder realizasse a sua versão do filme poderá se pagar em pouco mais de três meses. A saída do diretor americano da produção original, devido à morte de sua filha de 20 anos, nunca foi bem assimilada pelos fãs, que iniciaram o movimento mundial #ReleaseTheSnyderCut, acatado pela WarnerMedia.

No entanto, a CEO da empresa, Ann Sarnoff, descartou um novo movimento, chamado #RestoreTheSnyderVerse, afirmando que os planos atuais da Warner não incluem um possível universo de Snyder na DC.