[Liga dos Campeões]: veja quais são os jogos de hoje, terça-feira (13), da competição | Champions League

A Liga dos Campeões se aproxima da reta final, com oito times ainda na disputa pelo título da competição. Nesta terça-feira (13), o mundo deve conhecer os dois primeiros semifinalistas desta edição do campeonato.

Em embate decisivo na França, PSG x Bayern de Munique se enfrentam no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília), em Paris, com o time da casa em vantagem. O time de Mauricio Pochettino pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que avança no torneio, após a vitória no duelo de ida por 3 a 2.

Bayern é o atual campeão da Liga dos Campeões. Foto: Getty Images



No mesmo horário, Chelsea x Porto voltam a se encarar no Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla, na Espanha. Os portugueses precisam vencer por três gols de diferença ou, no mínimo, ganhar de 2 a 0 para a decisão ir para a prorrogação.

Troféu da Liga dos Campeões. Foto: Getty Images



Liga dos Campeões: saiba quais são os jogos desta terça-feira (13)

PSG x Bayern de Munique – 13 de abril de 2021, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes (França), pela Liga dos Campeões

Chelsea x Porto – 13 de abril de 2021, às 16h (de Brasília), no Ramon Sánchez Pizjuán (Espanha), pela Liga dos Campeões