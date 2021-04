Liga Inglesa adia jogos da penúltima rodada para permitir torcedores nos estádios

A Premier League anunciou nesta sexta-feira o adiamento dos jogos da penúltima rodada do Campeonato Inglês. A partidas seriam nos dias 15 e 16 de maio e passaram para os dia 18 e 19 do mesmo mês.

A medida foi adota para que os estádios pudessem receber público nas últimas duas rodadas no torneio. Recentemente, o Governo Britânico comunicou que no dia 17 de maio haverá uma flexibilização das medidas de contenção da covid no país. Com isso, os estádios poderão contar com uma capacidade limitada de torcedores.

O Manchester City lidera o Campeonato Inglês com 77 pontos, 10 a mais que o vice-líder Manchester United. Faltando cinco rodadas, a equipe de Pep Guardiola pode comemorar o título já neste final de semana, caso vença o Crystal Palace e os Red Devils tropecem.