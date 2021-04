Lille vence o Metz e dispara na liderança do Campeonato Francês

Mesmo fora de casa e sofrendo pressão, o Lille mostrou postura de campeão e conseguiu sair do jogo com o Metz com uma vitória por 2 a 0. A partida foi realizada nesta sexta-feira, no Stade Saint-Symphorien.

Mais líder do que nunca, o Lille chega a 69 pontos e abre seis de distância para o PSG, que ainda joga nessa rodada. Já o Metz perde a terceira seguida na competição e estaciona na décima colocação, com 42 pontos.

O Metz foi a campo com sede de vitória e dominou as ações no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Leya teve a oportunidade de abrir o placar para os donos da casa em cobrança de pênalti, mas o goleiro Maignan salvou o Lille e fez ótima defesa.

No segundo tempo a história foi diferente. Mesmo chutando menos, o Lille chegou ao gol com Burak Yilmaz aos 14 minutos, aproveitando bom passe de Renato Sanches. No final do jogo, Zeki Celik recebeu cruzamento curto de escanteio e chutou forte para garantir a vitória dos visitantes.

O Lille inaugura a 33ª rodada do Campeonato Francês na próxima sexta-feira, quando recebe o Montpellier no Stade Pierre-Mauroy em jogo marcado para as 16 horas (de Brasília). O Metz só volta a campo no próximo domingo, quando visita o Reims no Estádio Auguste Delaune, às 10 horas.