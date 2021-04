Lima Duarte revela que recusou papel em O Clone por atentado de 11 de setembro · .

Aos 91 anos de idade, Lima Duarte revelou que recusou um papel na novela O Clone (2001) por medo do atentado de 11 de setembro, ocorrido pouco menos de um mês antes da estreia da trama de Gloria Perez, em 1º de outubro. Ele disse que se arrependeu de desistir do personagem. “Tive medo de os terroristas me pegarem”, declarou.

O ator contou que no momento em que as Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos, foram atacadas, estava no Rio de Janeiro participando de uma reunião sobre o folhetim.

“Onde você estava quando o mundo acabou de novo? Eu estava no Rio, em um hotel, porque tinha uma reunião para fazer a novela O Clone. Quando vi a cena do atentado, as Torres Gêmeas caindo, fumaça por todos os lados, fiquei espantado. Decidi que não faria a novela”, disse ao jornal Extra.

O veterano da TV admitiu que temia ser alvo da organização fundamentalista islâmica al-Qaeda –fundada por Osama bin Laden– por fazer parte de uma ficção voltada para a cultura muçulmana. “Tive medo de os terroristas me pegarem. Os diretores tentaram me tranquilizar, porque era uma novela romântica. Foi bobagem minha, a novela foi um sucesso. Mas não fiz”, justificou.

Os atentados terroristas de 11 de setembro foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda. 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros e colidiram dois deles contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, matando todos a bordo e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios.

O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já o quarto avião caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia. Quase três mil pessoas morreram durante os ataques.