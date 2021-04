Lingard, ex-Manchester United e destaque da Premier League pelo West Ham, revela que pensou em parar carreira em busca de saúde mental

O meia atacante Jesse Lingard, atualmente emprestado pelo Manchester United ao West Ham e um dos grandes destaques da Premier League, revelou nesta quinta-feira que pensou em pausar sua carreira no futebol em 2020 devido a problemas de saúde mental envolvendo familiares e ele próprio.

Na conversa com o programa “Presenting“, no YouTube, Lingard, de 28 anos, discutiu como foi lidar com a depressão de sua mãe e como isso o afetou tanto dentro quanto fora de campo – cabe ressaltar que a entrevista foi gravada em janeiro, mas só foi divulgada nesta quinta.

“Não pensei em abandonar o futebol, mas pensei, sim, em dar um tempo”, contou.

“Eu estava indo para os jogos (do Manchester United) e ficava feliz de ficar lá sentado no banco. Aí percebi que isso não era para mim. Até falei para o meu irmão outro dia: ‘Lembro quanto eu estava satisfeito só de ir lá para ficar sentado na reserva?'”, recordou.

“A verdade é que eu não queria estar em campo, pois minha cabeça não estava lá. Eu não tinha foco nenhum naquele momento. Eu estava preocupado com outras coisas, e tudo isso estava sendo armazenado dentro de mim. Obviamente, tentar jogar futebol com tudo isso acontecendo é algo impossível”, descreveu.

“Quando você está assim, você não sente que é a mesma pessoa. Eu não sentia que era o Jesse Lingard”, lamentou.

Lingard, do West Ham, disputa jogada com Joelinton, do Newcastle EFE

“Até mesmo nas partidas em que eu entrava, eu sentia que os jogos estavam passando e eu sequer estava lá… Era algo muito louco. Então, eu conversei com a diretoria do United, contei a eles tudo o que eu estava passando, falei sobre o que minha mãe estava enfrentando e eles sempre me ajudaram”, relatou.

Lingard acabou sendo emprestado pelos Red Devils ao West Ham em janeiro e, desde então, “explodiu” de maneira positiva.

No momento, ele soma 9 gols e 4 assistências em 13 partidas pelos Hammers, ajudando a colocar a equipe na honrosa 5ª colocação do Campeonato Inglês.

Antes do empréstimo, Lingard estava ficando apenas no banco ou sequer era relacionado pelo Manchester. O 1º lockdown imposto pela COVID-19 na Inglaterra, em março de 2020, porém, mudou sua maneira de encarar a vida.

“Eu poderia muito bem ter largado minha carreira durante o lockdown. Eu poderia ter dito: ‘Quer saber? Não quero mais fazer isso…’. Eu poderia muito bem ter desistido de tudo, mas o lutador que há em mim sempre me faz voltar. Durante o lockdown, eu fui para a academia, comecei a correr como um louco. Eu queria voltar aos treinos em forma e mais rápido do que todos, e foi isso que eu fiz”, exaltou.

“Eu acho que o lockdown me transformou de várias formas. Eu assisti a vários dos meus jogos antigos, vi os jogos da Copa do Mundo (de 2018) e pensei: ‘Esse aí é o verdadeiro Jesse Lingard'”, lembrou.

“Nas últimas duas temporadas, especialmente na última, não era eu mesmo em campo, e todos podiam ver isso tranquilamente. Meu irmão, que mora comigo, tem um vídeo meu em que estou no sofá e fico só olhando para o nada por três minutos, e ele pensa: ‘O que será que ele está passando? Ele está carregando o peso do mundo nas costas’. E nem mesmo ele sabia o que eu estava passando na época”, admitiu.





“E quanto à minha mãe e eu, eu aprendi que, quando você se abre para pedir ajuda, você se sente como uma borboleta. Você está num casulo, mas, quando abre as asas, consegue voar. É um sentimento incrível, e agora tudo isso está no passado. Agora, posso voltar a me concentrar só no futebol e na minha família”, finalizou.