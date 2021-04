Língua Portuguesa: questão comentada sobre Acentuação Gráfica

Os concursos públicos sempre exigem dos candidatos um conhecimento acurado quanto à Língua Portuguesa. Essa exigência se dá principalmente porque é crucial saber lidar com a norma padrão da língua no dia a dia de uma carreira pública. Portanto, para obter boas notas é crucial dedicar um tempo maior para estudar as questões da língua. Além disso, é preciso treinar as regras de acordo com a norma padrão.

Alguns assuntos exigem mais do que o estudo da teoria e precisam ser postos em prática por meio de exercícios. Esse é o caso das regras de acentuação gráfica, por exemplo. Por isso, apresentamos uma questão sobre a acentuação gráfica das palavras do português. Confira!

Questão: SESC-DF (2018)

Leia o texto a seguir para responder à questão.

Assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa para a acentuação gráfica da palavra “âmbito”:

(A) As palavras trissílabas terminadas em -o devem receber acento gráfico.

(B) Recebem acento gráfico as palavras paroxítonas terminadas em -o.

(C) Devem ser acentuadas graficamente as palavras oxítonas terminadas em -a, -e , -o.

(D) Todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa devem ser acentuadas graficamente.

(E) Devem ser acentuadas graficamente as palavras trissílabas iniciadas pela sílaba am- ou an-.

Resposta e comentário

Em primeiro lugar, para responder à questão, o estudante deve retomar a classificação das palavras da língua portuguesa a partir da sílaba tônica. De acordo com a acentuação tônica, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas.

Enquanto as oxítonas são as palavras cuja acentuação tônica recai sobre a última sílaba, as palavras paroxítonas são aqueles que têm o acento tônico mais forte na penúltima sílaba. Já as proparoxítonas são as palavras cuja acentuação tônica recai na antepenúltima sílaba. Esse é o caso da palavra âmbito, por exemplo. Outros exemplos de palavras proparoxítonas são: lâmpada; cântico; vítima, etc.

De acordo com as regras de acentuação gráfica, sempre que o acento tônico recair sobre a antepenúltima sílaba da palavra, essa sílaba deverá receber o sinal gráfico. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. Uma vez que a palavra âmbito é proparoxítona, a regra que determina a sua acentuação é a de que todas as palavras proparoxítonas devem receber o sinal gráfico indicando a sua sílaba tônica.

