Lirídas: chuva de meteoros poderá ser vista de quarta para quinta

Os amantes de astronomia poderão ver uma chuva de meteoros no Brasil na madrugada de quarta (21) para quinta-feira (22). O fenômeno que poderá ser assistido nos céus do país é chamado de Líridas e está acontecendo desde a semana passada, mas alcançará o seu ápice em breve.

Segundo as estimativas da American Meteor Society, a chuva de meteoros estará visível com bastante clareza durante as últimas horas da madrugada do dia 22 de abril. No entanto, os primeiros vestígios já devem ficar evidentes no céu durante a noite desta quarta-feira (21).

Captura da chuva de meteoros feita em 2012, No México.Fonte: NASA/MSFC/ Danielle Moser

Conhecida como um dos primeiros registros do gênero, a chuva de meteoros Líridas é causada pelos detritos do Cometa Thatcher, também identificado como C/1861. O corpo celeste passou pela Terra durante o século 19 durante sua mais recente visita, mas a poeira cósmica de seu rastro aparece anualmente por aqui.

Como o fenômeno é baseado em detritos de um cometa, a chuva de meteoros não conta com muitos corpos celestes, com cerca de 7 a 15 estrelas aparecendo por hora no Brasil. Ainda assim, os observadores podem esperar pedras brilhantes cortando o céu, pois a chuva de Líridas costuma ter a presença de bolas de fogo luminosas.

Outro ponto que deve auxiliar na visualização dos meteoros é a Lua, que talvez não atrapalhe tanto na observação como em anos anteriores. O satélite natural da Terra está em fase crescente e a estimativa é que luminosidade não esteja tão forte, garantindo uma noite mais escura no final da madrugada, com cerca de duas horas garantidas de céu escuro.

Como a chuva de meteoros Líridas é bastante brilhante, os curiosos poderão assistir ao espetáculo natural sem aparelhos especiais, basta olhar para o céu em um local com pouca luz e poluição durante a madrugada. A dica é também encontrar um ambiente com visão ampla, para ter uma área maior de cobertura de visão do espaço.