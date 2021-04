Lisca deixa escapar procura do Santos e expõe lista da diretoria: “Estou entre eles”; Peixe tenta ‘driblar’ Fifa

O Santos começou 2021 com a promessa de reconstrução, novos métodos, filosofias e visão de mercado. A estratégia inicial era trazer um técnico que deixasse um legado quando fosse embora e, para isso, trouxe Ariel Holan, que fez um ótimo trabalho na Universidad Católica, do Chile. O contrato do treinador se encerraria ao término da atual gestão, em 2023.









No entanto, as coisas não saíram como o esperado e Holan pediu para deixar o comando técnico do Peixe após a sequência de resultados negativos, pressão da torcida, pichações nos muros da Vila Belmiro e até foguetório próximo à sua residência. O clima hostil deixou o argentino desconfortável, o que culminou na sua desistência do projeto.

Foto: Mourão Panda / América



Para o lugar de Holan alguns nomes começaram a ser cogitados. A ideia inicial da direção santista seria buscar alguém sem clube. Neste cenário, Fernando Diniz e Renato Gaúcho passaram a ser ventilados no Peixe. No entanto, isso pode mudar. Atualmente no comando do América-MG, Lisca consta lista do Santos e o próprio técnico confirmou a informação.

“Santos tem uma lista de treinadores e estou entre eles. Não houve convite oficial”, disse o treinador em contato com o site ‘A Tribuna‘. O fato de Lisca ter vínculo com o América pode ser um fator que complicaria seu acerto, uma vez que o clube da Baixada Santista tem pressa na contratação de um novo comandante afim de evitar um novo transferban.

É muito engraçado que uma galera que até semana passada não parava de pedir a demissão do Holan, hoje se “assustando” com os nomes cogitados no Santos. Esperava o quê, raio de sol? Guardiola? Klopp? Pochettino? �� — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

April 29, 2021





O nome de Lisca já havia sido pauta na gestão do presidente Andrés Rueda antes mesmo da contratação de Holan. Naquela oportunidade, o técnico optou por seguir na equipe mineira e o negócio não avançou. Recentemente, Lisca revelou que recebeu ligações de Marinho e Felipe Jonatan, atletas com que já trabalhou no Ceará, mas preferiu ficar em Minas Gerais.