Lisca faz ‘lobby’ em BH, pede meia do Inter no América e Bracks não dificulta saída; contrato de empréstimo é válido até o fim de 2021

A princípio, Gustavo Grossi, “ex-braço direito” de Marcelo Gallardo no River Plate trabalhará na prospecção de jovens do Celeiro de Ases, mas na prática deve auxiliar a direção de futebol junto de Paulo Bracks. A nova direção capitaneada por Alessandro Barcellos terá decisões a tomar com maior rapidez, visto que o Campeonato Brasileiro terá início nos próximos meses.









Ainda no mês passado, o Colorado emprestou o atacante Guilherme Pato para o Cuiabá, que subiu para a Série A na temporada passada. A torcida não gostou nada da escolha, já que o artilheiro vinha de uma boa fase e tinha tudo pra firmar seu lugar no Inter. O jovem não foi o único e outros jogadores também estão no ‘gatilho’.

O América-MG, por exemplo, anunciou a contratação do volante do Ramon na manhã desta segunda (12). O jogador de 23 anos pertence ao Inter e assinou um vínculo de empréstimo com o Coelho até o final de 2021. O jogador ainda não se firmou no Colorado e também passou por equipes como Bahia e Vila Nova. O técnico Lisca, que também já passou pelo Beira-Rio. teria sido fundamental na negociação.

Foto: Walmir Cirne/AGIF



“Revelado pelo Desportivo Brasil-SP, Ramon fez quase toda a trajetória de base no time da cidade de Barueri. Em 2015, teve uma rápida passagem por empréstimo no Palmeiras-SP, contudo foi no Internacional-RS que o meio-campista finalizou sua formação. Ele chegou ao time porto-alegrense em 2016, inicialmente por empréstimo do Desportivo Brasil-SP”, escreveu o site oficial do América.

Números de Ramon pela base do Inter:

27 jogos

5 gols