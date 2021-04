lista de 10 candidatos a melhor do ano tem favoritos, ‘azarões’ e dois brasileiros

O Manchester City pode fazer história e vencer quatro títulos nesta temporada, com o time de Josep Guardiola ainda disputando Liga dos Campeões, Premier League, Copa da Liga Inglesa e FA Cup, na qual enfrentará o Chelsea na semifinal de sábado, em Wembley.

Mas, apesar de atuações incríveis este ano, o City pode não ganhar o prêmio individual máximo do futebol inglês por falta de um jogador de destaque no time de Guardiola.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Enquanto Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Rúben Dias e Ederson são todos fortes candidatos, as atuações desta temporada de jogadores como Harry Kane, do Tottenham, Bruno Fernandes, do Manchester United, e vários outros garantem que o resultado pode ser o mais imprevisível desde que David Ginola, ex-Tottenham, ganhou tanto o prêmio da FWA (Football Writers’ Association) quanto o prêmio da PFA (Professional Footballers’ Association).

Na época, acabou superando jogadores do Manchester United que venceram a tríplice coroa em 1999.

O prêmio da FWA, ganho pelo capitão do Liverpool Jordan Henderson na temporada passada, será entregue em 20 de maio após uma votação dos jornalistas, enquanto a PFA anunciará o sucessor do vencedor do ano passado (De Bruyne) no início de junho.

Assim, com a disputa aberta pelas premiações individuais deste ano, aqui está uma lista dos principais candidatos – e de alguns que correm por fora.

Ilkay Gündogan

O meio-campista alemão marcou mais gols na Premier League do que todos os seus companheiros do City esse ano e sua participação durante a temporada, quando marcou 11 gols entre dezembro e fevereiro, provou ser fundamental, ajudando a equipe superar seu início ruim para ocupar o primeiro lugar no final de janeiro, e se isolar na liderança semanas seguintes.

A versatilidade de Gundogan permitiu que Guardiola o colocasse em uma posição defensiva no meio-campo ou mais avançado e, após várias sofrer com diversas lesões durante seus cinco anos no Etihad, o jogador de 30 anos mostrou por que Guardiola insistiu em mantê-lo na equipe, e o prioriza para os jogos da Champions League. Sem os gols de Gundogan nesta temporada, o City estaria disputando ponto a ponto o título com o Manchester United.

Gundogan durante jogo entre Manchester City e Leeds United EFE

Rúben Dias

Jogadores defensivos raramente vencem os prêmios individuais – Steve Nicol, ex-Liverpool, foi o último defensor a conquistar o prêmio FWA em 1989, enquanto apenas John Terry e Virgil van Dijk receberam o prêmio PFA neste século.

Mas em seu primeiro ano no futebol inglês, depois de uma transferência de 64,3 milhões de libras (R$ 500 milhões) em que veio do Benfica, no verão, o defensor do Manchester City tem se destacado na Premier League e sua chegada acabou com definitivamente a busca do clube por um substituto para o ex-capitão Vincent Kompany. O jogador de 23 anos trouxe confiança à defesa do City e formou uma parceria impressionante com John Stones. O português foi indiscutivelmente o melhor defensor da Premier League.

Kevin De Bruyne

Uma lesão atrapalhou um pouco De Bruyne para ajudar na luta pelo título do City. Mesmo assim, a importância do jogador de 29 anos para o City é indiscutível e ele mais uma vez teve um impacto significativo na campanha do time pelos quatro grandes troféus.

Quando De Bruyne joga, o City é um time mais completo e seu valor para o clube foi reforçado por um novo contrato de quatro anos, assinado na semana passada, o que o tornou o jogador mais bem pago da Premier League. Os padrões impossivelmente altos de De Bruyne significam que sua nota 7 pode ser subestimada, mas ele tem sido um homem-chave para o City nesta temporada.

play 1:02 ‘Muitos jogadores mudaram, mas eu permaneci’, analisou o astro do time de Pep Guardiola

Harry Kane

Esta ainda pode ser a melhor temporada da carreira de Kane se o atacante do Tottenham ajudar o clube a vencer o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa e ganhar o primeiro grande título desde 2008.

Kane é o artilheiro da Premier League, ao lado de Mohamed Salah, do Liverpool, com 19 gols, e é também o principal garçom com 13 assistências. Quando Ginola venceu os craques do United em 1999, o atacante francês inspirou os companheiros do Spurs para a conquista da Copa da Liga. E Kane tem uma boa oportunidade de fazer o mesmo. Conquistar troféus sempre aumenta a chance de prêmios individuais, portanto Kane pode ser o homem da vez se o Tottenham levantar a Copa da Liga.

Bruno Fernandes

Bruno Fernandes tem sido um jogador que transformou o Manchester United desde sua contratação do Sporting. O meio-campista português tem sido o jogador mais importante da equipe de Ole Gunnar Solskjaer nesta temporada. Ele é o artilheiro do United na Premier League, com 16 gols, e o segundo maior garçom, perdendo apenas para Harry Kane, com 11 assistências.

Com sua criatividade no meio-campo, o United surgiu como o concorrente mais próximo do Manchester City na Premier League, mas sem conquistar um troféu desde 2017, Fernandes poderia ganhar muita atenção se conseguisse levar o United à final da Liga Europa.

play 0:15 Jogador do Manchester United deixou o goleiro imóvel em ambos os chutes de fora da área – via @manchesterunited

Patrick Bamford

A temporada de Bamford na Premier League com o Leeds servirá de inspiração para todos os jogadores que foram forçados a jogar a segunda divisão depois de não conseguirem chegar na primeira, segunda e, no caso do Bamford, na quinta tentativa.

O atacante de 27 anos marcou 14 gols no campeonato nesta temporada. Apenas Kane, Salah e Fernandes fizeram mais gols. Suas performances têm sido impressionantes no retorno do time de Marcelo Bielsa à Premier League.

Tomas Soucek

Jesse Lingard é atualmente o grande destaque do West Ham United, mas enquanto o meio-campista emprestado pelo Manchester United ajudou os Hammers a continuarem lutando para se classificar para a Champions League, a verdadeira estrela na temporada tem sido Soucek.

O meio-campista da República Tcheca marcou nove gols no campeonato e tem sido um dos melhores jogadores em toda a Premier League. Custando apenas 13,5 milhões de libras (R$ 104 milhões) do Slavia Praga, o jogador de 26 anos foi uma das apostas para a temporada e foi a pedra angular sobre a qual David Moyes construiu o West Ham, que está atualmente entre os 4 classificados para a Champions League.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Luke Shaw

Shaw lutou contra lesões graves, forma física e mais do que um gerente cético desde que assinou contrato com o Manchester United com 18 anos de idade em 2014. Em várias ocasiões, parecia que a carreira do lateral-esquerdo no Old Trafford havia terminado. Mas o ex-Southampton desfrutou da melhor temporada de sua carreira e se tornou titular indiscutível de Solskjaer em sua posição.

Shaw foi o lateral esquerdo mais consistente da Premier League, voltou à seleção da Inglaterra e agora é presença quase confirmada no time de Gareth Southgate para a Eurocopa.

Ederson

O goleiro Neville Southall, ex-Everton, foi o último goleiro a ganhar qualquer um dos prêmios individuais quando foi nomeado o FWA Footballer of the Year em 1985, mas o brasileiro do Manchester City é um forte candidato a repetir o feito de Southall nesta temporada. O goleiro de 27 anos está muito à frente dos concorrentes pelo prêmio Luva de Ouro neste momento, não sendo vazado em 17 jogos – três a mais do que Edouard Mendy, do Chelsea, e Emiliano Martínez, do Aston Villa.

Mas não é apenas a habilidade de Ederson em impedir os atacantes adversários de marcar que o torna tão importante para Pep Guardiola, é também sua contribuição com o setor ofensivo, com sua consciência e reposições de bola que também ajudam o City a marcar gols. Ederson tem sido um exemplo de constância nesta temporada e um jogador insubstituível da equipe de Guardiola.





Fabinho

Não é fácil defender qualquer jogador do Liverpool esta temporada, considerando a irregularidade do time de Jürgen Klopp. Mas em um ano em que a equipe de Anfield sofreu com lesões de jogadores importantes, Fabinho tem sido uma figura crucial tanto na defesa, quanto no meio-campo.

O brasileiro conseguiu substituir o Virgil van Dijk e Joe Gomez, ambos lesionados, na zaga, deixando um enorme buraco no meio-campo ao mesmo tempo. Mas, desde que voltou à sua posição de origem, o Liverpool voltou a ter bons resultados graças ao impacto positivo que Fabinho causado no centro do campo.