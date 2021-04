Lista de inscritos para Libertadores é composta por 62% de atletas com passagens pela base

O Palmeiras definiu nesta sexta-feira (16) a lista de inscritos para a disputa da fase de grupos da Libertadores. Assim como na temporada passada, a tabela conta com 50 atletas e pode ser alterada para as realizações das próximas fases.

O destaque da relação fica novamente por conta da utilização dos jovens com passagens pelas categorias de base do Palmeiras. Entre os 50 jogadores, 31 já atuaram nas divisões inferiores do clube, totalizando 62% da lista. Com o alto percentual, a lista se torna a com maior presença de atletas da base no século XXI.

Mais novo entre todos os jogadores, o camisa 41 Giovani Henrique é o grande nome para ficar de olho. Único inscrito da geração 2004, o meia-atacante de 17 anos vem ganhando espaço com Abel Ferreira e já atuou alguns minutos pelo Campeonato Paulista. Inscrito também na Recopa Sul-Americana, o jovem ficou no banco de reservas na partida de ida diante do Defensa y Justicia, na Argentina.

Camisa 9 na edição de 2020, o centroavante Luan Silva não foi inscrito e abriu vaga para o volante equatoriano Erik Pluas, do sub-20. Contratado para a base no final de 2018, Luan convive com diversas lesões e entrou em campo com a camisa do clube em apenas uma oportunidade.

Por idade, 16 nomes entre os 31 são nascidos em 2002, grupo na qual Gabriel Veron e Renan fazem parte. Quatro são da geração 2001, acompanhados por três integrantes de 2003. Para fechar a lista, existem ainda um nome nascido em 1993, um em 1994, dois em 1999, dois em 2000 e um em 2004.

Confira a lista completa:



Vinicius Silvestre

Marcos Rocha

Renan

Benjamín Kuscevic

Patrick de Paula

Lucas Esteves

Rony

Zé Rafael

Erick Pluas

Luiz Adriano

Wesley

Mayke

Luan

Gustavo Scarpa

Gustavo Gómez

Vitinho

Matías Viña

Danilo Barbosa

Breno Lopes

Lucas Lima

Weverton

Davi

Raphael Veiga

Natan

Gabriel Menino

Victor Luis

Gabriel Veron

Danilo

Willian

Felipe Melo

Mateus

Garcia

Alan Empereur

Ramon

Fabinho

Kevin

Rafael Elias

Marcelinho

Marino Hinestroza

Caio Cunha

Giovani

Jailson

Jhow

Henri

Pedro Bicalho

Vanderlan

Robinho

Newton

Gabriel Silva

Pedro Acacio