Lista Oficial: conheça os casais que irão participar do Power Coulpe Brasil 5

Na noite desta segunda-feira (26), Adriana Galisteu divulgou os dois primeiros que irão participar do Power Coulpe Brasil 5. Os outros 11 casais do reality show, que é exibido na Record, serão divulgados ao longo da semana. (A lista está em atualização).

Na temporada 2021 do programa, 13 casais vão disputar um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Assim como já aconteceu na mais recente temporada de A Fazenda, todos os participantes do Power Couple passam previamente por exames médicos. Todos eles já se encontram em confinamento. Até entrarem oficialmente na sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, serão testados regularmente.

Mirella Janis e Yugnir Ângelo

Foto: Reprodução/Instagram



Renata Dominguez e Leandro Gléria