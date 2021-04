Lista para a Sul-Americana pesa e Thonny Anderson se aproxima do Bahia: “Está propenso a aceitar a proposta”; contrato é por empréstimo até dezembro

Nesta segunda-feira (12), o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani afirmou em entrevista à Rádio Metrópole que o Esquadrão segue atento no mercado para reforçar o elenco para a temporada 2021. Na entrevista o presidente não apontou nomes, mas segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Tricolor despertou o interesse em contratar o meia-atacante Thonny Anderson, do RB Bragantino.









Segundo apuração do jornalista, uma fonte ligada ao clube paulista afirmou que “conversas estão acontecendo, e o jogador está propenso a aceitar a proposta”. Ainda de acordo com a fonte, as tratativas “precisam caminhar rápido, para que dê tempo de Anderson ser inscrito na Copa Sul-Americana”. Com negociações avançadas, o contrato deve ser feito por empréstimo até o final da temporada.

Em contato com o empresário do jogador, o jornalista Marcelo Muniz, do Galáticos Online, constatou que o Bahia ainda não fez uma proposta oficial, entretanto, o agente deixou claro que para o meia-atacante, “seria uma grande oportunidade” jogar no Esquadrão.

Thonny Anderson foi revelado pelo Cruzeiro, teve poucas chances no time principal da equipe mineira e foi transferido para o Grêmio em 2018, onde ficou até 2019. Pelo Tricolor Gaúcho, atuou em 38 partidas, e foi autor de 6 gols. Na sequência foi emprestado ao Athletico Paranaense, onde jogou em 27 partidas e marcou 6 gols. Chegou no Red Bull Bragantino em 2020, contratado por R$ 13 milhões. Atualmente não está nos planos da equipe paulista e treina individualmente no clube desde dezembro.