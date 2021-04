Literatura de Cordel: aquilo que vai cair na sua prova

Literatura de Cordel: você sabe o que é?

A Literatura de Cordel é uma manifestação literária típica da região do Nordeste brasileiro, fazendo parte da cultura popular local.

Dessa maneira, o assunto pode aparecer nas mais variadas questões de vestibulares, principalmente aqueles das Universidades nordestinas, e também nas questões de Linguagens e Ciências Humanas do ENEM.

Literatura de Cordel: Definição

A Literatura de Cordel é um tipo de manifestação literária tradicional da cultura brasileira. Mais precisamente, esse tipo de produção é característico da região Nordeste.

Literatura de Cordel: Introdução

Apesar de estar presente em todo o Nordeste e em demais regiões do Brasil, esse tipo de literatura se destaca em determinados estados nordestinos. São eles: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará e Ceará.

O cordel nordestino é, sem dúvidas, um dos tipos de produção literária mais importantes de todo o país. É no século XX que a literatura de cordel ganha destaque, mais precisamente entre as décadas de 30 e 60.

Além disso, desde a segunda metade do século XX, diversos dos mais importantes escritores brasileiros sofreram influência do cordel. Entre eles, podemos destacar João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto.

O cordel sempre foi vendido em feiras. Dessa maneira, com a popularização da televisão e do rádio, a literatura de cordel irá perder a sua popularidade.

Literatura de Cordel: Origem

A palavra cordel é de origem portuguesa. Dessa forma, não é de se surpreender que essa manifestação literária tenha sido trazida para o Brasil pelos portugueses no final do século XVIII.

O cordel também esteve presente em outros países europeus desde o século XII. No Renascimento, séculos XV e XVI, essa produção literária se popularizou.

Literatura de Cordel: Características

O cordel possui algumas características principais. Entre elas, podemos citar:

Tradição literária regional

Produção literária em versos

Aspecto popular

Temas populares e da cultura brasileira

Linguagem popular, regional e informal

Temas do folclore

Utilização do sarcasmo e da ironia

Retrato de episódios históricos

Literatura de Cordel: O formato

Normalmente, os cordéis são produzidos no formato de folhetos, ou seja, na forma de pequenos livros com capas de xilogravuras. As xilogravuras são produzidas a partir de uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz para realizar a reprodução da imagem gravada sobre o papel, de forma análoga ao que se faz com um carimbo.

A forma mais comum de vendê-los é nas feiras, pendurados em barbantes ou cordas. Inclusive é essa característica que irá originar o nome desse tipo de literatura.