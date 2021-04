Liverpool 0x0 Real Madrid: veja o resumo e as estatísticas da classificação merengue

A partida da Champions League começou com tudo. Logo aos dois minutos de jogo, o Liverpool criou a primeira chance. Mané tocou dentro da área para Salah, que finalizou no contrapé de Courtois. O goleiro do Real Madrid se recuperou no lance e conseguiu praticar a defesa. Aos 11, o belga trabalhou novamente, em chute de Milner.

A resposta merengue viria aos 19 minutos. Benzema encarou a marcação de Kabak e finalizou. A bola explodiu na trave. Na sequência, Vinícius Júnior arriscou um chute de fora da área, e Alisson defendeu sem conceder rebote. Os primeiros minutos foram marcados por chances nos dois lados.

A próxima finalização perigosa viria aos 43 minutos. Wijnaldum recebeu de Alexander-Arnold na marca do pênalti, dominou e finalizou. Porém, ele pegou muito embaixo da bola, mandando-a por cima do gol de Courtois. Aos 44, Modric tentou um passe na direita para Asensio, mas a bola saiu pela linha lateral.

Na segunda etapa, o Liverpool voltou assim como na primeira: pressionando no campo de ataque. Logo aos dois minutos, Firmino finalizou da entrada da área e exigiu outra importante defesa de Courtois. Aos três, o brasileiro perdeu uma grande chance, chutando para fora o cruzamento de Alexander-Arnold.

A partida seguiu com oportunidades de ambos os lados. Aos 22, Alisson saiu nos pés de Vinícius Júnior e praticou a defesa, repetindo a dose em finalização de Benzema. Os Reds pressionaram na reta final do jogo, mas não obtiveram a vitória.

Liverpool 0x0 Real Madrid: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Liverpool 56% x 44% Real Madrid

Finalizações: Liverpool 14 x 6 Real Madrid

Finalizações no alvo: Liverpool 3 x 2 Real Madrid

Escanteios: Liverpool 11 x 3 Real Madrid

Impedimentos: Liverpool 1 x 1 Real Madrid

Faltas: Liverpool 10 x 5 Real Madrid

Cartões amarelos: Liverpool 2 x 1 Real Madrid

Finalizações na trave: Liverpool 0 x 1 Real Madrid

Passes: Liverpool 612 (83% de precisão) x 499 (79% de precisão) Real Madrid

Desarmes: Liverpool 14 x 28 Real Madrid