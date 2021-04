Liverpool faz 2 a 1 no fim, bate o Aston Villa e finalmente vence a primeira em Anfield em 2021

Já estamos me abril, e finalmente o Liverpool conseguiu a primeira vitória dentro de casa em 2021. Neste sábado (10), a equipe de Jurgen Klopp venceu o Aston Villa por 2 a 1 com gol nos acréscimos, encerrando um jejum que já durava oito jogos em Anfield.

Após sair atrás no placar com gol de Watkins no primeiro tempo, o time da casa teve em Salah seu autor do empate. Nos acréscimos, Alexander-Arnold acertou um chute lindo para anotar o tento da vitória.

Com a vitória dentro de casa, os Reds chegam aos 52 pontos na Premier League, e chegaram à quarta colocação na tabela, momentaneamente no G4 do Campeonato Ingles.

Já os Villans estacionam nos 44 pontos, na 10ª colocação.

Segue o pesadelo?

Terceira melhor defesa da Premier League, a equipe de Dean Smith prometia não dar vida fácil aos comandados de Jurgen Klopp.

Mesmo assim, os donos da casa ainda conseguiram chances importantes.

A primeira grande chance da partida aconteceu logo aos 12. Aproveitando um erro na saída de bola adversária, Salah recebeu nas costas da defesa e tocou na saída do goleiro…tirando tinta da trave.

Após o lance mais claro para os Reds, o ataque ainda seguiu empilhando chances de marcar com Alexander-Arnold e Diogo Jota, mas sem sucesso.

Mas como diria Muricy Ramalho: a bola pune.

E a punição à imprecisão do ataque dos donos da casa chegou ainda no fim do primeiro tempo.

Em jogada de lançamento longo para o ataque, a bola sobrou para Ollie Watkins bater com força, e contar com a falha do brasileiro Alisson para abrir o placar para o time visitante.

Pressionadíssimo pelo placar, o Liverpool conseguiu a igualdade. Novamente com um lançamento longo, Diego Jota dominou e trabalhou a bola com Salah e Robertson. O lateral encontrou Roberto Firmino, que bateu com força para estufar as redes.

Mas como a fase do time de Anfield não é das melhores, o VAR indicou o impedimento no lance, anulando o gol.

Tudo ou nada

Conhecendo sua sétima derrota seguida dentro do Anfield, o Liverpool voltou para o segundo tempo com a missão clara: marcar ao menos um gol.

E de tanto pressionar, acabou conseguindo em um dos poucos momentos de vacilo do argentino Martínez.

Após arremate forte de Robertson, o goleiro deu rebote e deixou Salah com o gol aberto para apenas desviar, deixando tudo igual.

De tanto pressionar, o Liverpool conseguiu finalmente o gol que deu a vitória, para encerrar um jejum de quase quatro meses, com um chute perfeito de Alexander-Arnold.

E agora?

Após o confronto deste fim de semana, o Liverpool voltará a campo na quarta-feira (14), quando enfrentará o Real Madrid no jogo de volta nas quartas de final da Uefa Champions League. O próximo compromisso pela Premier League acontece no dia 19 contra o Leeds United.

Já o Aston Villa terá um luxo raro a esta altura desta temporada: tempo para treinar. O time de Dean Smith só volta a campo no dia 21, contra o Manchester City, dentro do Villa Park.

Douglas Luiz e Salah disputam bola na Premier League Getty Images

LIVERPOOL 2 X 1 ASTON VILLA

GOLS: Mohamed Salah (57′) e Trent Alexander-Arnold (90’+1′) para o Liverpool; Ollie Watkins (43′) para o Aston Villa

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Milner e Wijnaldum (Thiago Alcântara); Diogo Jota, Salah e Firmino (Mané)

ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, Nakamba (Barkley), McGinn, Trézéguet e Traoré (El Ghazi); Ollie Watkins