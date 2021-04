Liverpool: Henderson fala em nome dos jogadores do clube e revela posicionamento contra Superliga: ‘Não queremos que aconteça’

Nesta terça-feira (20) Jordan Henderson, capitão do Liverpool, usou as redes sociais para falar em nome do restante do elenco dos Reds sobre a recém-criada Superliga. Segundo o meio-campista, ele e todos os demais jogadores são contra a competição independente.

“Não gostamos disto e não queremos que aconteça. Essa é a nossa opinião coletiva. O nosso comprometimento com este clube de futebol e seus torcedores é absoluto e incondicional. Vocês nunca caminharão sozinhos”, publicou, através do Twitter.

Antes de Henderson, Jürgen Klopp e James Milner, também do Liverpool, já haviam se mostrado contra a criação e realização da Superliga.

O treinador alemão e o elenco da equipe de Anfield foram pegos de surpesa no último domingo (18), quando o Liverpool, a partir do Fenway Sports Group, propietário do clube, emitiu o comunicado confirmando presença no torneio como um dos fundadores.

Ainda nesta terça, Chelsea e Manchester City, que num primeiro momento estavam entre os 12 participantes da competição, voltaram atrás e anunciaram suas respectivas saídas da Superliga.

Por enquanto, na Inglaterra, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Tottenham seguem entre os participantes ingleses da nova competição.