Liverpool mira Jadon Sancho para substituir possível perda no ataque, diz jornal

O Liverpool vê como real a possibilidade de Mohamed Salah deixar a equipe na próxima janela de transferências e já avalia os possíveis substitutos para o egípcio. Segundo o jornal Bild, o favorito de Klopp vem da Alemanha.

O diário alemão aponta que os Reds tem como opção número um para a possível perda do camisa 11 o atacante Jadon Sancho, destaque do Borussia Dortmund e que poderia deixar a Bundesliga ao final da temporada.

O jovem camisa inglês renovou seu contrato com o clube aurinegro até 2023 com a esperança de que pudesse ser vendido e que a equipe lucrasse o máximo possível, definindo seu preço em 120 milhões de euros (cerca de R$ 778 milhões na cotação atual).

No início da temporada, o Manchester United fez mais de uma proposta pelo camisa 7 do time alemão, mas nenhuma chegou ao valor desejado pela diretoria e o mesmo ficou no Vale do Ruhr.

Na atual temporada, Sancho atuou em 33 partidas, marcou 12 gols e deu 16 assistências, sendo, ao lado de Haaland, a principal esperança do clube para conseguir marcar gols.

Em Liverpool, já há uma aceitação pela saída de Salah. Apesar de nenhum rumor apontar para uma proposta pelo egípcio, declarações recentes assinalam um interesse do jogador em atuar por outras equipes, tendo que deixar os Reds.