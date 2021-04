Liverpool perde ‘caminhão de gols’, é salvo nos acréscimos, mas leva empate do Newcastle no último lance

Com direito a muita emoção nos minutos finais, o Newcastle buscou um empate heroico diante do Liverpool, em Anfield, por 1 a 1. O time visitante perdia por 1 a 0 até o último lance quando conseguiu o empate na base do sufoco. O Newcastle ainda tinha tido um gol anulado por toque de mão momentos antes.

O Liverpool começou a pressão logo nos primeiros minutos e deu resultado. Com uma formação mais ofensiva com quatro atacantes escalados, os Reds saíram na frente com Salah, mas poderiam muito bem terem aberto frente ainda mais larga.

Ao menos três vezes, Salah, Firmino, Mané e Jota saíram cara a cara com Dúbravka, mas pararam em más decisões e em saídas ferozes do arqueiro do Newcastle, que salvou um placar mais elástico.

Por outro lado, Alisson também foi bastante exigido e salvou o Liverpool em chances de Saint-Maximin e Joelinton. O Newcastle chegou a empatar a partida no primeiro tempo com o atacante brasileiro, mas teve o gol anulado por impedimento.

No segundo tempo, o duelo seguiu franco, e com o Liverpool a todo momento em busca do segundo gol. Mesmo com a entrada de Milner para reforçar a marcação, Klopp soltou os laterais e ainca contava com o apoio de Thiago na chegada à frente, mas Dúbravka seguia se destacando com defesas difíceis e saídas corajosas nos pés dos atacantes.

Após perder diversas chances, o Liverpool chegou a levar uma pressão do Newcastle nos minutos finais com bolas cruzando a área do time mandante por diversas vezes.

Nos acréscimos, em enfiada de bola pelo meio da defesa, Callun Wilson tocou na saída de Alisson, a bola bateu no goleiro brasileiro e voltou no braço do atacante, que completou para o gol. O tento salvador, no entanto, foi anulado pela arbitragem por conta do toque irregular.

Mas o destino ainda reservava uma nova surpresa ao Newcastle. No último lance, Willock aproveitou sobra de bola na entrada da área e bateu, a bola desviou em Fabinho e morreu no fundo das redes, deixando Klopp perplexo na beira do gramado.

LIVERPOOL 1 X 1 NEWCASTLE

GOLS: Mohamed Salah (3′); Willock (95′)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak e Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcântara (Curtis Jones); Diogo Jota (Milner), Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jürgen Klopp

NEWCASTLE: Dúbravka; Murphy, Fernandez, Clark (Willock), Dummett, Ritchie; Almirón (Gayle), Longstaff, Shelvey; Saint-Maximin e Joelinton (Callun Wilson). Técnico: S. Bruce.

– Liverpool finalizou 22 vezes e acertou o gol em nove oportunidades

– o goleiro Dúbravka fez oito intervenções em chutes do Liverpool

– Newcastle teve apenas 33% de posse de bola

– Liverpool acumula três partidas sem vencer

– Newcastle não perde há três partidas

Classificação

– Liverpool: 6º lugar, com 54 pontos

– Newcastle: 15º lugar, com 36 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias pela Premier League

Domingo, 02/05, 12h30*, Manchester United x Liverpool

Domingo, 02/05, 10*, Newcastle x Arsenal

*horário de Brasília