Liverpool sai perdendo, mas consegue empate com o Aston Villa

Neste sábado, o Liverpool recebeu o Aston Villa pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe treinada por Klopp foi a campo com um time misto, e acabou empatando em 1 a 1.

O atual campeão inglês está focado em outra competição no momento. Precisando de uma virada na Champions League, o time não entrou com força máxima. O resultado não foi nada bom, e deixou o time na sexta posição com 50 pontos, um atrás do Chelsea, que joga ainda na rodada e pode abrir maior vantagem.

Clive Brunskill / POOL / AFP

Já o Aston Villa, permanece em nono lugar, com 45 pontos. O time tem chances remotas de brigar por uma vaga numa competição europeia, e conseguiu um bom resultado neste final de semana.

O time visitante abriu o placar com Ollie Watkins, aos 43 do primeiro tempo. O gol de empate dos Reds veio apenas na etapa complementar, com Mohamed Salah, aos oito minutos.