[Liverpool x Real Madrid]: confira o resumo do primeiro tempo da partida decisiva das quartas de final da Champions League | Bolavip Brasil

Liverpool x Real Madrid brigam por uma vaga nas semifinais da Champions League neste momento, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra. Os times vão empatando por 0 a 0, com o resultado de 3 a 1 a favor dos merengues no placar agregado.

O confronto decisivo começou tenso antes mesmo do apito inicial. Isso porque, na chegada ao estádio, o ônibus do clube espanhol foi apedrejado com objetos lançados por torcedores dos Reds. A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa internacional e, conforme apuração do TNT Sports, o veículo ficou destruído.

Já no primeiro tempo de jogo, ambas as equipes tiveram boas chances. Nos minutos iniciais, os Reds começaram melhor e por pouco não abriram o placar com Salah e, mais tarde, com Mané.