Liverpool x Real Madrid: data, hora e canal da partida da Champions League | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta das quartas de final da Champions League, Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), em Anfield, às 16h (horário de Brasília). No primeiro jogo, os merengues venceram por 3 a 1. Você poderá acompanhar ao vivo pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Vinícius Júnior finaliza para marcar um dos gols da vitória do Real Madrid no jogo de ida (Foto: Getty Images)



Para se classificar, a missão do Real Madrid é simples. Qualquer empate ou vitória serve, enquanto uma derrota por um gol de diferença também dá vaga às semifinais. A missão do Liverpool, no entanto, é vencer por 2 a 0, placar que classifica a equipe pelo critério do gol qualificado.

Os Reds vêm de vitória na Premier League sobre o Aston Villa, mas não vivem um bom momento na competição, ocupando apenas a sexta colocação na tabela. Já os merengues venceram o clássico diante do Barcelona e estão um ponto atrás do líder Atlético de Madri.

A partida acontecerá em Anfield (Foto: Getty Images)



Quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de Porto e Chelsea nas semifinais. O time inglês venceu o jogo de ida por 2 a 0. A partida acontecerá um dia antes, nesta terça-feira (13).

Liverpool x Real Madrid: como e onde assistir ao vivo

