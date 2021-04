Lívia Andrade revela que sofreu ameaças de morte e expõe mensagens de ódio · .

Longe de polêmicas desde janeiro, quando foi apontada como “pivô da separação” de Pétala Barreiros e do empresário Marcos Araújo, Lívia Andrade quebrou o silêncio sobre o caso. A ex-funcionária do SBT revelou que tem sofrido ameaças de morte e mostrou prints de mensagens que recebe nas redes sociais, com xingamentos e acusações.

“Tem muitas ameaças de morte e muitas baixarias que não dão nem para colocar aqui, mas pra cada caso o advogado vê o teor da mensagem, faz uma notificação e encaminha para a pessoa. Algumas pessoas somem e desaparecem, e algumas pedem desculpa e está tudo bem, porque também foram enganadas”, disse a artista de 37 anos.

Em uma sequência de vídeos publicados na ferramenta Stories do Instagram na noite de quarta-feira (7), Lívia confessou que ficou “quietinha” nos últimos meses por orientação dos advogados.

“Eu tava tão quietinha, né? Vocês não estavam nem me reconhecendo, porque eu nunca fui assim. Tava procurando um direct aqui e eu me deparei com algumas coisas que eu não gostei”, explicou ela.

A apresentadora mostrou mensagens em que foi xingada de “escrota”, “piranha”, “safada”, “vagabunda”, “puta” e chamada de “amante que quer atacar uma mulher que foi traída, agredida”, em referência ao caso Pétala.

“Não é normal receber esse tipo de mensagem, não. Respondendo aos ataques das pessoas, eu percebi que a maioria delas passava por relações abusivas, elas se sensibilizaram, choraram e vieram me atacar”, observou ela.

Veja abaixo alguns prints compartilhados por Lívia Andrade nos Stories:

“Não é justo mexer com os sentimentos das pessoas, não é justo enganar as pessoas dessa maneira, e é por isso que eu estou aqui [nos Stories]. A Justiça funciona? Funciona, mas demora. E eu não tenho essa paciência toda. Aí você chora, passa mal e vem me xingar, eu que não tenho nada a ver com essa história, não tenho nada a ver com a vida desse povo”, reforçou a artista.

Lívia Andrade ainda relembrou sobre um tênis que foi mencionado na ocasião do divórcio de Pétala com Araújo. Na época, foi dito que o empresário teria dado um calçado de grife da ex como presente para a apresentadora. Nos Stories, a ex-SBT mostrou que foi ela mesma quem comprou o item com cartão de crédito e ainda apontou que as duas calçam números diferentes.

Entenda o caso

No início de janeiro, Lívia Andrade decidiu ir à Justiça por ter sido envolvida no divórcio de Pétala Barreiros e Marcos Araújo, dono do festival Villa Mix. Apontada como pivô da separação, a apresentadora entrou com uma ação contra a jovem e emitiu uma nota de repúdio por estar sofrendo uma “condenação pública”.

A ex-contratada de Silvio Santos publicou o comunicado em seu Instagram e se declarou solteira diante da polêmica envolvendo sua vida pessoal. Ela também afirmou que processaria quem tentasse difamá-la ou desonrá-la publicamente.

Segundo Pétala, o relacionamento de Lívia com Araújo, que também é presidente e CEO da Audiomix e foi empresário de artistas conhecidos como Alok e Gusttavo Lima, teria começado em novembro de 2019. O próprio ex-marido teria confirmado a informação.

Por ter seu nome envolvido no caso, Lívia recebeu uma enxurrada de críticas. A ex-mulher do empresário, por sua vez, pediu que os internautas não atacassem a artista. Segundo ela, a apresentadora estaria sendo manipulada por Araújo.