Livre no mercado, Jonathan relata conversa com Cruzeiro, mas desconversa sobre acerto: “De concreto, não temos nada”

Uma das lacunas a ser preenchida no atual elenco do Cruzeiro diz respeito à lateral direita. Com Raúl Cáceres como o dono da posição, o jovem Ramon Rocha é o reserva atualmente, mas o garoto sequer estreou e possui apenas 20 anos. Desse modo, é possível que a diretoria vá atrás de mais um lateral-direito. E um velho conhecido da torcida pode aparecer.

Livre no mercado, o lateral Jonathan falou em entrevista ao site Globoesporte.com. “Não existiu sondagem. O meu representante acredito que tenha conversado com algumas pessoas do Cruzeiro sim. Mas, não teve nenhuma resposta. Creio eu que nem negativa e nem positiva, devido a tudo que está acontecendo com o nosso futebol”, relatou o defensor que deixou o Athletico-PR recentemente.

O lateral também foi especulado no Sport, mas ainda não tem uma nova equipe. “Apesar de estarem jogando, tem muitas indefinições, não só o Cruzeiro, mas outros clubes também. De concreto, não temos nada. Estamos conversando, analisando algumas coisas também para decidir o que pode ser melhor para mim e para minha família”.

Foto: Buda Mendes/Getty Images



Jonathan falou sobre o começo no clube que defendeu por seis temporadas. “Fiz muitos amigos ali dentro, tenho muita história para contar desde a base até o profissional. Assim, eu tenho um carinho pela instituição, pelas pessoas que trabalharam ali e ainda trabalham. A torcida, no início da minha carreira, pegava no meu pé com razão”, disse.

“Eu era jogador jovem, precisava demonstrar o meu valor e isso me atrapalhou muito. Mas, com a sequência, ano a ano, as coisas foram melhorando. Eu pude fazer bons jogos e, com isso, cair na lembrança de algum torcedor, seja ela positiva ou negativa“, concluiu o lateral, que atualmente tem 35 anos.