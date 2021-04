Liziero mais avançado, Luciano ‘sacado’ e I. Gomes de fora: Crespo reinventa e escala SPFC no 3-5-2; Freitas ganha nova chance

O São Paulo parece imparável e fez mais uma vítima no Campeonato Paulista, vencendo o Santo André por 2 a 0 e chegando aos 22 pontos, líder de seu grupo e da classificação geral da competição.









Neste domingo (25), a equipe de Crespo terá mais um desafio pela frente. O Tricolor visita o Ituano às 22h15 e pode emplacar sua 8ª vitória na competição. O treinador deve novamente mesclar o time por conta do calendário apertado de jogos. Gabriel Sara, lesionado, está fora. Daniel Alves, Luciano e Nestor estão pendurados.

Desde que perdeu para o Novorizontino, no dia 13 de março, o São Paulo soma uma sequência apertada de jogos, mas invicta. Uma das novidades no treinamento deste sábado (24) foi a volta de Hernanes. O meia, no entanto, ainda é dúvida é deve retornar sem muita pressa.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Wellington, Léo e Rodrigo Freitas devem aparecer entre os titulares. O Maior do Brasil é líder do Paulistão no geral e do Grupo B, com 22 pontos conquistados. A equipe de Itu está na lanterna do Grupo C, com 7 pontos, e precisa começar a se preocupar se quiser se classificar para a próxima fase do torneio. A provável escalação do ‘GE.com’ colocou Benítez mais avançado, como uma espécie de segundo atacante.

Devem jogar: Tiago Volpi; Léo, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Luan, Talles, Liziero, Igor Vinicius e Wellington; Pablo e Benítez.