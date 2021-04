locais de prova para Oficial serão divulgados 13/4

Em mais recente comunicado sobre o concurso PM SP para Aluno-Oficial, corporação anunciou que locais de provas serão divulgados no dia 13/4, terça-feira. As provas permanecem previstas para o dia 18/4, de acordo com mais recente retificação.

No comunicado, é explicado que os locais de provas estarão disponíveis no portal da banca organizadora (FGV) a partir das 10 horas da manhã.

Além disso, foi realizada uma alteração sobre os períodos e turnos de realização das provas. De acordo com mudança, ambos exames – de conhecimentos objetivos e discursiva – serão aplicados em um único período. O horário de início das provas será 13 horas, com 6 horas de duração.

Os candidatos também devem seguir horários fracionados para a entrada nos locais das provas, que estarão disponibilizados no Cartão de Convocação para a prova, “evitando-se assim, a aglomeração de pessoas na chegada ao local de prova”.

Leia abaixo comunicado na íntegra:

Detalhes do concurso PM SP Oficial

Entre os requisitos para preencher o cargo de Oficial, o candidato deve seguir os seguintes pontos:

ser brasileiro;

idade mínima de 17 (dezessete) anos;

idade máxima de 30 (trinta) anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;

haver recolhido a taxa de inscrição prevista neste Edital.

Caso siga o disposto no edital previamente divulgado, as provas serão aplicadas nos municípios de:

Araçatuba

Bauru

Campinas

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

Além disso, o concurso PM SP Oficial é composto de seis etapas, sendo:

Provas de Conhecimentos;

TAF;

Exames de Saúde;

Exames Psicológicos;

Avaliação de Conduta Social;

Análise Documental.

A prova objetiva, com aplicação no período da manhã, tinha previsão de duração de 4 (quatro) horas e contará com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha.

Resumo

