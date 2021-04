Locaweb anuncia novas vagas de emprego

A Locaweb, companhia brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem, líder no segmento na América Latina, está com novas vagas de emprego abertas para profissionais de diversas áreas e funções. Ao todo, são oferecidas oferece 94 vagas de emprego para profissionais com disponibilidade para atuação nas cidades de São Paulo e Marília (SP).

Há oportunidades para profissionais com diferentes níveis de formação para as áreas de Administrativo, Atendimento, Comercial, Delivery Direto, RH, Jurídico, Marketing, Produtos e Tecnologia.

Dentre os cargos disponíveis, destacam-se as posições de Auxiliar de Estoque (PCD), Assistente de Marketing, Account Manager, Coordenador de Qualidade, Líder Técnico, Especialista de Sistemas, Engenheiro de Software, Product Designer, Product Manager, Analista de Suporte, Coordenador de Suporte, Analista de Controles Internos, Analista de Produtos, Analista Fiscal, Especialista de Integrações, Analista Comercial, Analista de Vendas, Estagiário de Planejamento Financeiro, Analista de RH, Advogado, Engenheiro de Dados, Analista de Planejamento, Service Delivery Manager, Analista de Marketing de Produtos e muito mais!

De acordo com o site de vagas da empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como:

Convênio Médico;

Convênio Odontológico;

Vale-Transporte ou Estacionamento gratuito;

Serviço gratuito de vans do terminal João Dias para a Locaweb;

Vale Refeição:

Seguro de Vida;

Máquinas de café a vontade;

Massagem e ginástica laboral in company;

Sala de Relax com TV, mesa de bilhar, carteado, tênis de mesa, vídeo games e puffs;

Salão de beleza in company (cabelereiro, depilação, manicure, estética corporal);

Gympass;

Day off;

Programa de Qualidade de Vida e bem-estar;

Parceiras com diversos estabelecimentos na área de saúde, lazer e entretenimento entre outros;

Oferta de cortesias dos produtos LOCAWEB.

Como se inscrever

Os interessados em conhecer a lista completa de vagas devem acessar o site https://jobs.kenoby.com/locaweb/. Na plataforma, além de cadastrar o currículo, é possível obter informações sobre os requisitos exigidos e as atribuições de cada função.