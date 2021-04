Loki: Tom Hiddleston revela tema da série da Marvel no Disney+

Um dos mais carismáticos personagens do MCU está para retornar às telas. Loki, o personagem interpretado por Tom Hiddleston irá protagonizar a nova série da Marvel no streaming Disney+. Em uma entrevista ao site Empire, Tom comentou sobre o que o público deve esperar do show.

Tom comentou sobre a logo de Loki, que sempre é mostrada com as letras em constante mudança, pode trazer alguns indicativos da trama.

“A fonte parece estar sempre mudando de forma”, comentou o ator. “Loki é o metamorfo por excelência. Sua natureza é que você não sabe se, no MCU, ele é um herói ou um vilão ou um anti-herói. Você não sabe se pode confiar nele. Ele literal e fisicamente muda de forma em um guarda Asgardiano, ou no Capitão América repetidamente. Thor fala sobre como ele pode se transformar em uma cobra”.

O astro ainda comentou sobre a complexidade de seu personagem e como a série deve tratar sobre as diferentes identidades que Loki tem através do MCU.

“Eu acho que o logotipo com mudanças de formas pode dar a você uma ideia de que a série é sobre identidade e sobre a integração dos fragmentos díspares dos muitos eus que Loki pode ser, e talvez dos muitos eus que somos. Achei muito emocionante porque sempre achei Loki uma construção muito complexa. Quem é esse personagem que pode usar tantas máscaras e mudar de forma e parece mudar seu sentimento externo por uma moeda? ”.

(Fonte: Marvel/Reprodução)Fonte: Empire

Loki estreia na plataforma de streaming Disney+ no dia 11 de junho, com episódios chegando semanalmente.