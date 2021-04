Lomba vence ‘queda de braço’ e deve ser goleiro titular do Inter em 2021; arqueiro está a frente de Danilo Fernandes e Daniel

Apesar da derrota sofrida no clássico Gre-Nal, a comissão técnica de Miguel Ángel Ramírez e a diretoria do Internacional não devem mudar o planejamento para o Campeonato Gáucho, que funciona como uma espécie de laboratório para os principais torneios da temporada: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileirão.

MAR, como vem sendo chamado, segue com os experimentos no time do Internacional. Atendendo a uma demanda antiga da torcida colorada, o treinador espanhol está usando o Campeonato Gaúcho para variar formações, sistemas de jogo e está dando oportunidade para todos os atletas do elenco.

Um dos “rodízios” do treinador diz respeito ao gol, já que Danilo Fernandes, Daniel e Marcelo Lomba já tiveram oportunidades de mostrar ao treinador porque merecem ser o goleiro titular em 2021. Todos puderam estar em campo em diferentes partidas até aqui no Gauchão. Destes, Danilo Fernandes está lesionado.

Daniel, Danilo Fernandes e Lomba: goleiros do Inter em 2021 (Montagem/Divulgação)



Segundo a informação do jornalista Pedro Espinosa, há um indicativo de que, assim como em 2020, Marcelo Lomba será o titular da meta colorada: o goleiro é o preferido de Miguel Ángel Ramírez e pode ser novamente o principal arqueiro do clube, assim como foi sob o comando de Odair Hellmann, Eduardo Coudet e Abel Braga.