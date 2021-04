Looke: lançamentos de maio de 2021 no streaming

O Looke divulgou, nesta segunda-feira (26), todas as novidades que chegam ao seu catálogo no próximo mês de maio. Entre os destaques do streaming brasileiro estão produções com grandes elencos e nomeações a prêmios importantes.

Um dos lançamentos neste próximo mês será Guerra & Paz. Baseada no drama escrito por Liev Tolstói, a série da BBC foi indicada ao Emmy e ganhou os prêmios de Melhor Design no Bafta Awards e Melhor Efeitos Especiais no Royal Television Society.

No caso dos filmes, está O Golpista do Ano, filme estrelado por Ewan McGregor, Jim Carrey e Rodrigo Santoro. A biografia humorística foi indicada ao Critics Choice Award na categoria de Melhor Comédia, em 2011.

Confira abaixo a relação completa de novidades previstas pelo Looke para maio de 2021.

Títulos e datas de estreia podem sofrer alterações pela companhia sem avisos prévios

Lançamentos do Looke em maio de 2021

Séries no Looke

Guerra & Paz (5 de maio)

Pierre é um jovem idealista e gentil, filho bastardo do homem mais rico da Rússia, que quer mudar o mundo para melhor. Natasha é espirituosa e procura o amor verdadeiro. Andrei é charmoso e busca um propósito maior na vida, pois está farto da superficialidade da sociedade. Quando eles se conhecem, em 1805, os exércitos de Napoleão se aproximam da fronteira da Rússia, e seus compatriotas se preparam para mudanças profundas em suas realidades.

Justiça a Qualquer Custo (19 de maio)

Filmes no Looke

Amigos para Sempre (5 de maio)

Presa em Você (5 de maio)

A Espiã (5 de maio)

Rainha de Copas (12 de maio)

O Candidato (12 de maio)

Meu Amigo Robô (19 de maio)

Ana (26 de maio)

Starfish – Uma História de Amor Incondicional (26 de maio)

O Golpista do Ano (26 de maio)

Steven Russell é um policial texano que decide assumir sua homossexualidade. Porém, logo descobre que, para ser gay, é preciso ter muito dinheiro. Ele passa a realizar diversas trapaças e fraudes, de forma a manter seu alto padrão de vida. Ao ser preso, Steven é levado a uma penitenciária estadual. Lá conhece Phillip Morris, seu companheiro de cela, por quem se apaixona. A partir de então Steven passa a fugir e ser preso diversas vezes, sempre agindo em nome de seu amor.

