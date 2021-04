Lost Soul Aside ganhará versão nativa para o PS5

Apesar de seguir sem previsão de lançamento, o aguardado jogo Lost Soul Aside ganhará uma versão nativa do PlayStation 5, como divulgado pela própria desenvolvedora UltiZeroGames.

A informação veio diretamente da conta oficial do jogo no Twitter, que postou hoje (29) a seguinte comemoração: “estamos felizes por anunciar que Lost Soul Aside também está a caminho do PlayStation 5. Esperamos que você aguarde ansiosamente pelo jogo, e apreciamos o seu suporte contínuo.”

Para quem não se lembra, o título ganhou destaque há muitos anos por se inspirar fortemente em Final Fantasy XV e implementar mecânicas de hack ‘n slash de Devil May Cry 5. O mais curioso é que o projeto foi feito por apenas uma pessoa.

We are happy to officially announce today that Lost Soul Aside is also coming to PlayStation 5. We hope you look forward to game and we appreciate your continued support. pic.twitter.com/S8CKz14rec

— Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) April 29, 2021