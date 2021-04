Lost Soul Aside ressurge das cinzas e ganha 18 minutos de gameplay

A desenvolvedora Ultizero Games lançou um novo vídeo de Lost Soul Aside, mostrando aproximadamente 18 minutos de gameplay ininterrupta e cheia de novidades para os fãs.

As novas imagens do RPG de ação apresentam combates contra chefes que prometem ser grandiosos, adaptando elementos extremamente familiares para o público que curte Devil May Cry e outros hack ‘n’ slash em terceira pessoa. Para quem não se lembra, esse título foi amplamente em Final Fantasy XV e foi desenvolvido por uma pessoa só.

O game promete um sistema de jogabilidade dinâmica que possibilita a execução de vários combos distintos, ao mesmo tempo que várias coisas acontecem na tela e animações muito bem-feitas dão continuidade ao gameplay, com a implementação de vários planos-sequência.

O vídeo também mostra o incrível universo onde será ambientado o jogo e um pouco mais sobre as habilidades do protagonista Kazer, que se alia a um dragão de cristal — a espada do herói — para procurar cristais misteriosos em meio a uma aparição surpresa de inúmeros monstros no planeta. Como é possível observar no vídeo abaixo, sua mecânica de montaria será bastante similar à de V em Devil May Cry 5, sendo possível deslizar por plataformas com uma prancha sobrenatural.

Lost Soul Aside, previsto para chegar ao PS4, PS5 e PC, segue sem data de lançamento confirmada.