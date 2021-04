A Loteria Federal sorteará o concurso 5558 nesta quarta-feira (28) em São Paulo, através da responsável pelas premiações, a Caixa Econômica Federal. Os apostadores certamente estão empolgados, já que o concurso anterior, de número 5557, sorteado no último sábado (24) premiou um sortudo da cidade de Juiz de Fora/MG com R$ 500 mil.

Resultados da Loteria Federal no concurso 5557 sorteado em 24/04

Para quem perdeu a transmissão ao vivo do sorteio do concurso 5557 da Loteria Federal, efetuado no sábado (24), abaixo seguem as principais informações. Dessa forma, será possível conferir as cidades das primeiras faixas de prêmios oferecidas pela loteria.

Nº do bilhete Cidade Prêmio 092277 Juiz de Fora/MG R$ 500 mil 079719 Canelas/RS R$ 27 mil 091748 Barueri/SP R$ 24 mil 077128 Rio de Janeiro/RJ R$ 19 mil 030935 Mococa/SP R$ 18.329,00

Como jogar nessa loteria

Os jogos da Loteria Federal são bem fáceis para apostar, assim como para ganhar. Pois, para um consumidor concorrer aos prêmios, basta escolher um dos volantes expostos nos balcões das casas lotéricas ou adquirir com o ambulante da lotérica credenciado.

É possível escolher os números impressos nos volantes com os quais se deseja concorrer, conforme a disponibilização que se tem no ato da compra. Assim, cada um dos bilhetes possui 10 frações, podendo ser comprado em partes ou adquirido inteiro. Dessa forma, proporcionalmente a quanta frações se adquiriu, é que se definirá o valor da premiação a se receber, caso o número do bilhete seja sorteado.

Ademais, com essa loteria, tem-se várias chances de ganhar, dependendo dos acertos, sendo:

Uma das cinco dezenas sorteados para as premiações principais;

A milhar, centena e dezena de qualquer número sorteado as cinco premiações principais;

Volantes cujos números possuam a última dezena idêntica a qualquer umas das três dezenas posteriores ou das três dezenas anteriores à dezena do sorteio do primeiro prêmio. Entretanto, não são considerados os premiados por aproximação posterior e anterior;

A unidade pertencente ao primeiro prêmio.

Como funciona o sorteio

O sorteio da Loteria Federal acontece às quartas-feiras e aos sábados, sendo realizado dentro do Espaço Loterias. Este local fica dentro do Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Em casos extraordinários, os concursos podem ser sorteados dentro do auditório da instituição na cidade de Brasília, no distrito Federal, assim como em ambientes preparados para essa finalidade. Contudo, os locais, sendo extraordinários ou não, são sempre divulgados previamente no site oficial da Caixa Econômica.

Os apostadores e público em geral também podem ver os sorteios pela televisão. Ademais, eles são transmitidos através das redes sociais da Caixa, no perfil do Facebook, e ao vivo pelo YouTube.

Mas, como medida para proteção dos colaboradores da instituição e dos próprios consumidores em decorrência da COVID-19, não há presença do publico. O acesso está limitado, sem que as pessoas possam entrar no Espaço Loterias, dentro do Terminal Tietê.

Todavia, auditores populares estão participando de todos os sorteios, tendo a chance de conferir minuciosamente os processos e procedimentos. Assim, eles podem acompanhar de perto os detalhes a fim de se certificar de que a condução dos concursos tem austeridade e transparência. Afinal, deve seguir os padrões rígidos internacionais.

A premiação da Loteria Federal

O apostador pode receber o prêmio ganho na Loteria Federal se dirigindo a qualquer uma das casas lotéricas credenciadas. Pode também se dirigir a uma das agências bancárias da Caixa.

Mas, um detalhe: caso o valor da premiação líquida seja maior que R$ 1.332,78 (com um bruto aproximado de R$ 1.903,98), só se pagará o valor em uma agência da instituição. Para isso, será preciso apresentar os documentos pessoais, como carteira de identidade ou de motorista original, CPF, recibo da aposta premiada original.

Já os valores que forem iguais ou superiores a R$ 10.000 mil serão pagos com prazo de, no mínimo, dois dias úteis após a apresentação em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. A provisão do dinheiro será efetuada e transferida conforme o apostador preferir.

Probabilidade de ganhar na Loteria Federal

As chances de acertar as dezenas e ganhar um dos prêmios das faixas principais dos concursos Loteria Federal estão vinculadas aos bilhetes adquiridos. Ademais, existe também a relação da extração com a possibilidade, sendo:

Quarta-feira – Com probabilidade de 1/100.000;

Sábado – Com probabilidade de 1/100.000;

Milionária Federal – Com probabilidade de 1/90.000;

Especial de Natal – Com probabilidade de 1/90.000.

Nos jogos dessa loteria, os apostadores também concorrem aos prêmios derivados da faixa principal. Dessa forma, neste caso, as chances de uma pessoa ser premiada em quaisquer das faixas de extração fica sendo de 1/4,78.

As arrecadações

O primeiro sorteio da Loteria Federal aconteceu em 1962, mais especificamente no mês de setembro. Desde então, essa loteria vem contribuído constantemente para uma série de melhorias na qualidade de vida de muitos brasileiros.

Isso porque parte do valor total de arrecadação com os volantes que são vendidos, repassa-se para União. Posteriormente, a União aplica o dinheiro em áreas como a da segurança pública, da seguridade social, da cultura e do esporte. Portanto, a distribuição fica assim:

Prêmio bruto – Fica com o percentual de 55/91%;

Seguridade social – Fica com o percentual de 17/04%;

FNC (Fundo Nacional de Cultura) – Fica com o percentual de 1,50%;

FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional) – Fica com o percentual de 0,81%;

COB (Comitê Olímpico Brasileiro) – Fica com o percentual de 1,48%;

CPB (Comitê Paraolímpico do Brasil) – Fica com o percentual de 0,87%;

FNSP (Fundo Nacional da Segurança Pública) – Fica com o percentual de 5%;

Despesas gerais – Fica com o percentual de 17,39%.

Aqui, como se pode analisar pelo formato do jogo, não se pode usar de métodos matemáticos de escolha de dezenas. Não é como escolher números da sorte e marca-los no volante, como na Mega Sena, por exemplo.

No entanto, a Loteria Federal, com seu prêmio de R$ 500 mil toda semana, está se popularizando cada vez mais, Acima de tudo, a questão é persistir e ter paciência de ver a sorte batendo na porta.